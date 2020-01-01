Poznaj tokenomikę Extreme Accelerationism (X/ACC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena X/ACC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Extreme Accelerationism (X/ACC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena X/ACC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Extreme Accelerationism (X/ACC) / Tokenomika / Tokenomika Extreme Accelerationism (X/ACC) Odkryj kluczowe informacje o Extreme Accelerationism (X/ACC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Extreme Accelerationism (X/ACC) Extreme Accelerationism is a theoretical model of technological innovation at a rates of speed that would outpace the overgrowth of outdated paradigms and institutions. The purpose of this project is bring awareness to computer advancements, space exploration, and social models that could propel the global community out of the cyclical traps that burden the many. The main utility for this project is the ability to help educated holders and enthusiasts on the connection of blockchain technology as a focal element of a rapidly accelerating landscape of technology. Oficjalna strona internetowa: https://xacc.us/ Kup X/ACC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Extreme Accelerationism (X/ACC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Extreme Accelerationism (X/ACC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.83K $ 14.83K $ 14.83K Całkowita podaż: $ 999.17M $ 999.17M $ 999.17M Podaż w obiegu: $ 999.17M $ 999.17M $ 999.17M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.83K $ 14.83K $ 14.83K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Extreme Accelerationism (X/ACC) Tokenomika Extreme Accelerationism (X/ACC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Extreme Accelerationism (X/ACC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów X/ACC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów X/ACC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszX/ACC tokenomikę, poznaj cenę tokena X/ACCna żywo! Prognoza ceny X/ACC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać X/ACC? Nasza strona z prognozami cen X/ACC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena X/ACC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.