Informacje o cenie Exit Liquidity (RETAIL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00168409$ 0.00168409 $ 0.00168409 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.66% Zmiana ceny (1D) -13.03% Zmiana ceny (7D) -42.04% Zmiana ceny (7D) -42.04%

Aktualna cena Exit Liquidity (RETAIL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RETAIL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RETAIL w historii to $ 0.00168409, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RETAIL zmieniły się o +0.66% w ciągu ostatniej godziny, o -13.03% w ciągu 24 godzin i o -42.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Exit Liquidity (RETAIL)

Kapitalizacja rynkowa $ 540.34K$ 540.34K $ 540.34K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 540.34K$ 540.34K $ 540.34K Podaż w obiegu 999.99M 999.99M 999.99M Całkowita podaż 999,992,863.526202 999,992,863.526202 999,992,863.526202

Obecna kapitalizacja rynkowa Exit Liquidity wynosi $ 540.34K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RETAIL w obiegu wynosi 999.99M, przy całkowitej podaży 999992863.526202. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 540.34K.