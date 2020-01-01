Poznaj tokenomikę EXA (EXA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EXA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę EXA (EXA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EXA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o EXA (EXA) EXA Market is an NFT marketplace empowering creators and collectors. With a strong emphasis on quality over quantity, the platform aims to reshape the perception of NFTs by enabling artists and creators to express their authentic visions. By offering seamless and secure onboarding for users, EXA Market is dedicated to fostering a community that values creativity, accessibility, and innovation in the blockchain space. Oficjalna strona internetowa: https://exa.market/ Biała księga: https://docs.exa.community/ Tokenomika i analiza cenowa EXA (EXA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EXA (EXA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.67K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 76.83M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 86.81K Historyczne maksimum: $ 0.01990015 Historyczne minimum: $ 0.00008489 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika EXA (EXA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki EXA (EXA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EXA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EXA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEXA tokenomikę, poznaj cenę tokena EXAna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.