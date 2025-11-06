Informacje o cenie Eva AI Companion (EVA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00022567$ 0.00022567 $ 0.00022567 Najniższa cena $ 0.0000063$ 0.0000063 $ 0.0000063 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -5.21% Zmiana ceny (7D) -5.21%

Aktualna cena Eva AI Companion (EVA) wynosi $0.00000657. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EVA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EVA w historii to $ 0.00022567, a najniższy to $ 0.0000063.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EVA zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -5.21% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Eva AI Companion (EVA)

Kapitalizacja rynkowa $ 6.56K$ 6.56K $ 6.56K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 6.56K$ 6.56K $ 6.56K Podaż w obiegu 999.45M 999.45M 999.45M Całkowita podaż 999,447,637.819547 999,447,637.819547 999,447,637.819547

Obecna kapitalizacja rynkowa Eva AI Companion wynosi $ 6.56K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EVA w obiegu wynosi 999.45M, przy całkowitej podaży 999447637.819547. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.56K.