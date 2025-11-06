GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Eva AI Companion to 0.00000657 USD. Śledź aktualizacje cen EVA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe EVA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Eva AI Companion to 0.00000657 USD. Śledź aktualizacje cen EVA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe EVA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o EVA

Informacje o cenie EVA

Czym jest EVA

Oficjalna strona internetowa EVA

Tokenomika EVA

Prognoza cen EVA

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Eva AI Companion

Cena Eva AI Companion (EVA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 EVA do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Eva AI Companion (EVA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:17:17 (UTC+8)

Informacje o cenie Eva AI Companion (EVA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00022567
$ 0.00022567$ 0.00022567

$ 0.0000063
$ 0.0000063$ 0.0000063

--

--

-5.21%

-5.21%

Aktualna cena Eva AI Companion (EVA) wynosi $0.00000657. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EVA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EVA w historii to $ 0.00022567, a najniższy to $ 0.0000063.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EVA zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -5.21% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Eva AI Companion (EVA)

$ 6.56K
$ 6.56K$ 6.56K

--
----

$ 6.56K
$ 6.56K$ 6.56K

999.45M
999.45M 999.45M

999,447,637.819547
999,447,637.819547 999,447,637.819547

Obecna kapitalizacja rynkowa Eva AI Companion wynosi $ 6.56K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EVA w obiegu wynosi 999.45M, przy całkowitej podaży 999447637.819547. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.56K.

Historia ceny Eva AI Companion (EVA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Eva AI Companion do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Eva AI Companion do USD wyniosła $ -0.0000022031.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Eva AI Companion do USD wyniosła $ -0.0000017364.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Eva AI Companion do USD wyniosła $ -0.000016416626073473836.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0000022031-33.53%
60 dni$ -0.0000017364-26.42%
90 dni$ -0.000016416626073473836-71.41%

Co to jest Eva AI Companion (EVA)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Eva AI Companion (EVA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Eva AI Companion (w USD)

Jaka będzie wartość Eva AI Companion (EVA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Eva AI Companion (EVA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Eva AI Companion.

Sprawdź teraz prognozę ceny Eva AI Companion!

EVA na lokalne waluty

Tokenomika Eva AI Companion (EVA)

Zrozumienie tokenomiki Eva AI Companion (EVA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena EVAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Eva AI Companion (EVA)

Jaka jest dziś wartość Eva AI Companion (EVA)?
Aktualna cena EVA w USD wynosi 0.00000657USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena EVA do USD?
Aktualna cena EVA w USD wynosi $ 0.00000657. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Eva AI Companion?
Kapitalizacja rynkowa dla EVA wynosi $ 6.56K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż EVA w obiegu?
W obiegu EVA znajduje się 999.45M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) EVA?
EVA osiąga ATH w wysokości 0.00022567 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla EVA?
EVA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.0000063 USD.
Jaki jest wolumen obrotu EVA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla EVA wynosi -- USD.
Czy w tym roku EVA pójdzie wyżej?
EVA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny EVA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:17:17 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Eva AI Companion (EVA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,135.70
$103,135.70$103,135.70

-0.57%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,378.07
$3,378.07$3,378.07

-0.60%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.86
$158.86$158.86

-1.03%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,135.70
$103,135.70$103,135.70

-0.57%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,378.07
$3,378.07$3,378.07

-0.60%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3168
$2.3168$2.3168

+1.77%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.86
$158.86$158.86

-1.03%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0843
$1.0843$1.0843

-0.08%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2056
$0.2056$0.2056

+311.20%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000491
$0.0000000491$0.0000000491

+225.16%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005500
$0.000005500$0.000005500

+191.31%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004451
$0.000000000000000000004451$0.000000000000000000004451

+102.22%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.24175
$0.24175$0.24175

+90.69%