Giełda MEXC / Cena krypto / EurocoinToken (ECTE) / Tokenomika / Tokenomika EurocoinToken (ECTE) Odkryj kluczowe informacje o EurocoinToken (ECTE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o EurocoinToken (ECTE) The EurocoinToken (ECTE) was created for micropayments and international transactions. We would like to have our main customer pool in B2C market. Our main target are brick and mortar businesses with their customers. They are interested in using cryptocurrencies as a means of payment for goods/services, so they will benefit from our reliable, fast, secure and transparent payment gateway. Other enterprise which will benefit from the advantages of Eurocoinpay offers are B2B businesses, online or offline and web-based B2C companies. Our end-users are sellers merchants paying for products/services of the company, as both will use the payment app and its wallets. Oficjalna strona internetowa: https://eurocoinpay.io/ Biała księga: https://eurocoinpay.io/storage/downloadable/white-paper-ect-en.pdf Kup ECTE teraz! Tokenomika i analiza cenowa EurocoinToken (ECTE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EurocoinToken (ECTE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 483.97K $ 483.97K $ 483.97K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 5.44M $ 5.44M $ 5.44M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.90M $ 8.90M $ 8.90M Historyczne maksimum: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.088989 $ 0.088989 $ 0.088989 Dowiedz się więcej o cenie EurocoinToken (ECTE) Tokenomika EurocoinToken (ECTE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki EurocoinToken (ECTE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ECTE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ECTE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszECTE tokenomikę, poznaj cenę tokena ECTEna żywo! Prognoza ceny ECTE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ECTE? Nasza strona z prognozami cen ECTE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ECTE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.