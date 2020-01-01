Poznaj tokenomikę EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ERY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ERY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) / Tokenomika / Tokenomika EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Odkryj kluczowe informacje o EURe Real Yield Morpho Vault (ERY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) EURe Real Yield vault aims to offer yield generated by Real World Assets with very high liquidity and stability. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. EURe Real Yield vault aims to offer yield generated by Real World Assets with very high liquidity and stability.

Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Oficjalna strona internetowa: https://app.morpho.org/vault Kup ERY teraz! Tokenomika i analiza cenowa EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EURe Real Yield Morpho Vault (ERY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 67.71K $ 67.71K $ 67.71K Całkowita podaż: $ 49.22K $ 49.22K $ 49.22K Podaż w obiegu: $ 49.22K $ 49.22K $ 49.22K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 67.71K $ 67.71K $ 67.71K Historyczne maksimum: $ 1.41 $ 1.41 $ 1.41 Historyczne minimum: $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 Aktualna cena: $ 1.38 $ 1.38 $ 1.38 Dowiedz się więcej o cenie EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) Tokenomika EURe Real Yield Morpho Vault (ERY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ERY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ERY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszERY tokenomikę, poznaj cenę tokena ERYna żywo! Prognoza ceny ERY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ERY? Nasza strona z prognozami cen ERY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ERY już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.