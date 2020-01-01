Poznaj tokenomikę Euphoria (EUPH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EUPH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Euphoria (EUPH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EUPH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Euphoria (EUPH) / Tokenomika / Tokenomika Euphoria (EUPH) Odkryj kluczowe informacje o Euphoria (EUPH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Euphoria (EUPH) Euphoria - AI-Powered Meme Token Launcher on Telegram Euphoria isn’t just another token—it’s a community for meme lovers, hype seekers, and people who love risk. With AI and our easy Telegram token launcher, creating your own token has never been simpler! Why Euphoria? Our platform helps you launch tokens and bundles easily on Uniswap V2, Uniswap V3, and Solana with AI support at every step. We make token creation simple, fast, and community-focused. Key Features 🔸 AI-Driven Token Launches: Easily deploy tokens on Uniswap V2/V3 and Solana with AI handling the tricky stuff. 🔸 Uniswap V2 Bundles: Get everything you need for a smooth launch—LP lock, tax contracts, and AI support. 🔸 Solana Launches: PumpFun bundles with custom tickers and social media integration powered by AI. 🔸 Uniswap V3: Launch without upfront liquidity—dynamic LP generated by real user activity. 🔸 AI Chatbot: Launch right from Telegram, with AI-generated memes and tips to engage your community. 🔸 LP Rewards: Earn LP rewards and let $EUPH fuel buybacks and liquidity. 🔸 Self-Learning AI: Our AI gets smarter with every launch, optimizing for what memes really work. Euphoria - AI-Powered Meme Token Launcher on Telegram Euphoria isn’t just another token—it’s a community for meme lovers, hype seekers, and people who love risk. With AI and our easy Telegram token launcher, creating your own token has never been simpler! Why Euphoria? Our platform helps you launch tokens and bundles easily on Uniswap V2, Uniswap V3, and Solana with AI support at every step. We make token creation simple, fast, and community-focused. Key Features 🔸 AI-Driven Token Launches: Easily deploy tokens on Uniswap V2/V3 and Solana with AI handling the tricky stuff. 🔸 Uniswap V2 Bundles: Get everything you need for a smooth launch—LP lock, tax contracts, and AI support. 🔸 Solana Launches: PumpFun bundles with custom tickers and social media integration powered by AI. 🔸 Uniswap V3: Launch without upfront liquidity—dynamic LP generated by real user activity. 🔸 AI Chatbot: Launch right from Telegram, with AI-generated memes and tips to engage your community. 🔸 LP Rewards: Earn LP rewards and let $EUPH fuel buybacks and liquidity. 🔸 Self-Learning AI: Our AI gets smarter with every launch, optimizing for what memes really work. Oficjalna strona internetowa: https://joineuphoria.io/ Kup EUPH teraz! Tokenomika i analiza cenowa Euphoria (EUPH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Euphoria (EUPH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.42K $ 7.42K $ 7.42K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.42K $ 7.42K $ 7.42K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Euphoria (EUPH) Tokenomika Euphoria (EUPH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Euphoria (EUPH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EUPH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EUPH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEUPH tokenomikę, poznaj cenę tokena EUPHna żywo! Prognoza ceny EUPH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EUPH? Nasza strona z prognozami cen EUPH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EUPH już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.