Informacje o cenie Etherland (ELAND) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00141475 $ 0.00141475 $ 0.00141475 Minimum 24h $ 0.00145781 $ 0.00145781 $ 0.00145781 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00141475$ 0.00141475 $ 0.00141475 Maksimum 24h $ 0.00145781$ 0.00145781 $ 0.00145781 Historyczne maksimum $ 0.447864$ 0.447864 $ 0.447864 Najniższa cena $ 0.00134211$ 0.00134211 $ 0.00134211 Zmiana ceny (1H) 0.00% Zmiana ceny (1D) +0.73% Zmiana ceny (7D) -12.14% Zmiana ceny (7D) -12.14%

Aktualna cena Etherland (ELAND) wynosi $0.00144136. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ELAND wahał się między $ 0.00141475 a $ 0.00145781, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ELAND w historii to $ 0.447864, a najniższy to $ 0.00134211.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ELAND zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +0.73% w ciągu 24 godzin i o -12.14% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Etherland (ELAND)

Kapitalizacja rynkowa $ 58.93K$ 58.93K $ 58.93K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 59.13K$ 59.13K $ 59.13K Podaż w obiegu 40.88M 40.88M 40.88M Całkowita podaż 41,024,063.0 41,024,063.0 41,024,063.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Etherland wynosi $ 58.93K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ELAND w obiegu wynosi 40.88M, przy całkowitej podaży 41024063.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 59.13K.