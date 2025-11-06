GiełdaDEX+
Aktualna cena Etherland to 0.00144136 USD. Śledź aktualizacje cen ELAND do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ELAND łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ELAND

Informacje o cenie ELAND

Czym jest ELAND

Oficjalna strona internetowa ELAND

Tokenomika ELAND

Prognoza cen ELAND

Aktualna cena 1 ELAND do USD:

$0.00144136
$0.00144136$0.00144136
+0.70%1D
Etherland (ELAND) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:17:11 (UTC+8)

Informacje o cenie Etherland (ELAND) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00141475
$ 0.00141475$ 0.00141475
Minimum 24h
$ 0.00145781
$ 0.00145781$ 0.00145781
Maksimum 24h

$ 0.00141475
$ 0.00141475$ 0.00141475

$ 0.00145781
$ 0.00145781$ 0.00145781

$ 0.447864
$ 0.447864$ 0.447864

$ 0.00134211
$ 0.00134211$ 0.00134211

0.00%

+0.73%

-12.14%

-12.14%

Aktualna cena Etherland (ELAND) wynosi $0.00144136. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ELAND wahał się między $ 0.00141475 a $ 0.00145781, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ELAND w historii to $ 0.447864, a najniższy to $ 0.00134211.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ELAND zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +0.73% w ciągu 24 godzin i o -12.14% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Etherland (ELAND)

$ 58.93K
$ 58.93K$ 58.93K

--
----

$ 59.13K
$ 59.13K$ 59.13K

40.88M
40.88M 40.88M

41,024,063.0
41,024,063.0 41,024,063.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Etherland wynosi $ 58.93K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ELAND w obiegu wynosi 40.88M, przy całkowitej podaży 41024063.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 59.13K.

Historia ceny Etherland (ELAND) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Etherland do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Etherland do USD wyniosła $ -0.0007931903.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Etherland do USD wyniosła $ -0.0007046510.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Etherland do USD wyniosła $ -0.0009392760148308546.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.73%
30 Dni$ -0.0007931903-55.03%
60 dni$ -0.0007046510-48.88%
90 dni$ -0.0009392760148308546-39.45%

Co to jest Etherland (ELAND)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Etherland (ELAND)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Etherland (w USD)

Jaka będzie wartość Etherland (ELAND) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Etherland (ELAND) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Etherland.

Sprawdź teraz prognozę ceny Etherland!

ELAND na lokalne waluty

Tokenomika Etherland (ELAND)

Zrozumienie tokenomiki Etherland (ELAND) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ELANDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Etherland (ELAND)

Jaka jest dziś wartość Etherland (ELAND)?
Aktualna cena ELAND w USD wynosi 0.00144136USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ELAND do USD?
Aktualna cena ELAND w USD wynosi $ 0.00144136. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Etherland?
Kapitalizacja rynkowa dla ELAND wynosi $ 58.93K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ELAND w obiegu?
W obiegu ELAND znajduje się 40.88M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ELAND?
ELAND osiąga ATH w wysokości 0.447864 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ELAND?
ELAND zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00134211 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ELAND?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ELAND wynosi -- USD.
Czy w tym roku ELAND pójdzie wyżej?
ELAND może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ELAND, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:17:11 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Etherland (ELAND)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

