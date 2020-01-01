Tokenomika Erol Musk (EROL)
Informacje o Erol Musk (EROL)
EROL is a community-driven memecoin inspired by Erol Musk, a fictional character on a mission to build a new life on Mars. Built on the Avalanche blockchain, it aims to bring fun and engagement to the crypto space. The project focuses on creating a vibrant community through humor, creativity, and Mars-themed initiatives, offering a unique and entertaining experience for token holders and enthusiasts alike.
Tokenomika i analiza cenowa Erol Musk (EROL)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Erol Musk (EROL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Erol Musk (EROL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Erol Musk (EROL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów EROL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów EROL.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszEROL tokenomikę, poznaj cenę tokena EROLna żywo!
Prognoza ceny EROL
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EROL? Nasza strona z prognozami cen EROL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.