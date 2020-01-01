Poznaj tokenomikę Erol Musk (EROL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EROL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Erol Musk (EROL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EROL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Erol Musk (EROL) / Tokenomika / Tokenomika Erol Musk (EROL) Odkryj kluczowe informacje o Erol Musk (EROL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Erol Musk (EROL) EROL is a community-driven memecoin inspired by Erol Musk, a fictional character on a mission to build a new life on Mars. Built on the Avalanche blockchain, it aims to bring fun and engagement to the crypto space. The project focuses on creating a vibrant community through humor, creativity, and Mars-themed initiatives, offering a unique and entertaining experience for token holders and enthusiasts alike. EROL is a community-driven memecoin inspired by Erol Musk, a fictional character on a mission to build a new life on Mars. Built on the Avalanche blockchain, it aims to bring fun and engagement to the crypto space. The project focuses on creating a vibrant community through humor, creativity, and Mars-themed initiatives, offering a unique and entertaining experience for token holders and enthusiasts alike. Oficjalna strona internetowa: https://www.erolmusk.com Kup EROL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Erol Musk (EROL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Erol Musk (EROL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 131.94K $ 131.94K $ 131.94K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 131.94K $ 131.94K $ 131.94K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00013194 $ 0.00013194 $ 0.00013194 Dowiedz się więcej o cenie Erol Musk (EROL) Tokenomika Erol Musk (EROL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Erol Musk (EROL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EROL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EROL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEROL tokenomikę, poznaj cenę tokena EROLna żywo! Prognoza ceny EROL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EROL? Nasza strona z prognozami cen EROL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EROL już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.