GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Eris Amplified Luna to 0.147183 USD. Śledź aktualizacje cen AMPLUNA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AMPLUNA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Eris Amplified Luna to 0.147183 USD. Śledź aktualizacje cen AMPLUNA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AMPLUNA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o AMPLUNA

Informacje o cenie AMPLUNA

Czym jest AMPLUNA

Biała księga AMPLUNA

Oficjalna strona internetowa AMPLUNA

Tokenomika AMPLUNA

Prognoza cen AMPLUNA

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Eris Amplified Luna

Cena Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 AMPLUNA do USD:

$0.147183
$0.147183$0.147183
+2.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Eris Amplified Luna (AMPLUNA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:24:00 (UTC+8)

Informacje o cenie Eris Amplified Luna (AMPLUNA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.142232
$ 0.142232$ 0.142232
Minimum 24h
$ 0.147768
$ 0.147768$ 0.147768
Maksimum 24h

$ 0.142232
$ 0.142232$ 0.142232

$ 0.147768
$ 0.147768$ 0.147768

$ 4.1
$ 4.1$ 4.1

$ 0.07169
$ 0.07169$ 0.07169

+1.37%

+2.02%

-15.38%

-15.38%

Aktualna cena Eris Amplified Luna (AMPLUNA) wynosi $0.147183. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AMPLUNA wahał się między $ 0.142232 a $ 0.147768, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AMPLUNA w historii to $ 4.1, a najniższy to $ 0.07169.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AMPLUNA zmieniły się o +1.37% w ciągu ostatniej godziny, o +2.02% w ciągu 24 godzin i o -15.38% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

$ 438.16K
$ 438.16K$ 438.16K

--
----

$ 438.16K
$ 438.16K$ 438.16K

2.97M
2.97M 2.97M

2,973,327.500148
2,973,327.500148 2,973,327.500148

Obecna kapitalizacja rynkowa Eris Amplified Luna wynosi $ 438.16K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AMPLUNA w obiegu wynosi 2.97M, przy całkowitej podaży 2973327.500148. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 438.16K.

Historia ceny Eris Amplified Luna (AMPLUNA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Eris Amplified Luna do USD wyniosła $ +0.00292078.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Eris Amplified Luna do USD wyniosła $ -0.0598785040.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Eris Amplified Luna do USD wyniosła $ -0.0625335676.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Eris Amplified Luna do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00292078+2.02%
30 Dni$ -0.0598785040-40.68%
60 dni$ -0.0625335676-42.48%
90 dni$ 0--

Co to jest Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Eris Amplified Luna (w USD)

Jaka będzie wartość Eris Amplified Luna (AMPLUNA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Eris Amplified Luna (AMPLUNA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Eris Amplified Luna.

Sprawdź teraz prognozę ceny Eris Amplified Luna!

AMPLUNA na lokalne waluty

Tokenomika Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

Zrozumienie tokenomiki Eris Amplified Luna (AMPLUNA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AMPLUNAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

Jaka jest dziś wartość Eris Amplified Luna (AMPLUNA)?
Aktualna cena AMPLUNA w USD wynosi 0.147183USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AMPLUNA do USD?
Aktualna cena AMPLUNA w USD wynosi $ 0.147183. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Eris Amplified Luna?
Kapitalizacja rynkowa dla AMPLUNA wynosi $ 438.16K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AMPLUNA w obiegu?
W obiegu AMPLUNA znajduje się 2.97M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AMPLUNA?
AMPLUNA osiąga ATH w wysokości 4.1 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AMPLUNA?
AMPLUNA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.07169 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AMPLUNA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AMPLUNA wynosi -- USD.
Czy w tym roku AMPLUNA pójdzie wyżej?
AMPLUNA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AMPLUNA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:24:00 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,704.36
$103,704.36$103,704.36

-0.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,442.12
$3,442.12$3,442.12

+1.28%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.48
$162.48$162.48

+1.22%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.93
$1,477.93$1,477.93

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,704.36
$103,704.36$103,704.36

-0.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,442.12
$3,442.12$3,442.12

+1.28%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3659
$2.3659$2.3659

+3.93%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.48
$162.48$162.48

+1.22%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1423
$1.1423$1.1423

+5.26%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03584
$0.03584$0.03584

+43.36%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00424
$0.00424$0.00424

-43.46%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010789
$0.000010789$0.000010789

+471.45%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2143
$0.2143$0.2143

+328.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000590
$0.0000000590$0.0000000590

+290.72%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5066
$1.5066$1.5066

+85.72%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01839
$0.01839$0.01839

+47.12%