Informacje o cenie Eris Amplified Luna (AMPLUNA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.142232 $ 0.142232 $ 0.142232 Minimum 24h $ 0.147768 $ 0.147768 $ 0.147768 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.142232$ 0.142232 $ 0.142232 Maksimum 24h $ 0.147768$ 0.147768 $ 0.147768 Historyczne maksimum $ 4.1$ 4.1 $ 4.1 Najniższa cena $ 0.07169$ 0.07169 $ 0.07169 Zmiana ceny (1H) +1.37% Zmiana ceny (1D) +2.02% Zmiana ceny (7D) -15.38% Zmiana ceny (7D) -15.38%

Aktualna cena Eris Amplified Luna (AMPLUNA) wynosi $0.147183. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AMPLUNA wahał się między $ 0.142232 a $ 0.147768, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AMPLUNA w historii to $ 4.1, a najniższy to $ 0.07169.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AMPLUNA zmieniły się o +1.37% w ciągu ostatniej godziny, o +2.02% w ciągu 24 godzin i o -15.38% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

Kapitalizacja rynkowa $ 438.16K$ 438.16K $ 438.16K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 438.16K$ 438.16K $ 438.16K Podaż w obiegu 2.97M 2.97M 2.97M Całkowita podaż 2,973,327.500148 2,973,327.500148 2,973,327.500148

Obecna kapitalizacja rynkowa Eris Amplified Luna wynosi $ 438.16K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AMPLUNA w obiegu wynosi 2.97M, przy całkowitej podaży 2973327.500148. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 438.16K.