Giełda MEXC / Cena krypto / Equation (EQU) / Tokenomika / Tokenomika Equation (EQU) Odkryj kluczowe informacje o Equation (EQU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Equation (EQU) Equation is a decentralized perpetual contract built on Arbitrum. With its innovative BRMM model, Equation provides both traders and Liquidity Providers (LPs) with up to 200x leverage, enabling traders to establish larger and unrestricted positions while enhancing capital efficiency for LPs. As one of the DeFi protocols advocating for the resurgence of the 'Fair Launch', Equation stands as a testament to the power of community-driven innovation in shaping the future of decentralized finance. It prioritizes security and transparency, providing traders with a reliable and secure environment for perpetual trading participation. Oficjalna strona internetowa: https://equation.org/ Biała księga: https://docs.equation.org/whitepaper/ Kup EQU teraz! Tokenomika i analiza cenowa Equation (EQU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Equation (EQU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 17.96K $ 17.96K $ 17.96K Całkowita podaż: $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Podaż w obiegu: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 37.50K $ 37.50K $ 37.50K Historyczne maksimum: $ 55.09 $ 55.09 $ 55.09 Historyczne minimum: $ 0.00580789 $ 0.00580789 $ 0.00580789 Aktualna cena: $ 0.01732941 $ 0.01732941 $ 0.01732941 Dowiedz się więcej o cenie Equation (EQU) Tokenomika Equation (EQU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Equation (EQU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EQU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EQU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEQU tokenomikę, poznaj cenę tokena EQUna żywo! Prognoza ceny EQU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EQU? Nasza strona z prognozami cen EQU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EQU już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.