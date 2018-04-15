Poznaj tokenomikę eosDAC (EOSDAC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EOSDAC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę eosDAC (EOSDAC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EOSDAC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o eosDAC (EOSDAC) EosDAC is currently an ERC-20 standard token on the Ethereum blockchain. Once the EOS platform launches, the ERC20 token contract will be frozen and the ledger will be transferred over to EOS through a process, defined by the launch team, that will be described on the eosDAC website and social media channels. BlockMaker Ltd has created a total token supply for eosDAC of 1,200,000,000. These tokens represent the community members of eosDAC, who will own and control the DAC (Decentralised Autonomous Community) once it is launched on the EOS blockchain in June 2018. EosDAC will seek to have it’s tokens listed on a number of major cryptocurrency exchanges. 75% of eosDAC tokens (900,000,000) have been allocated for an airdrop to EOS token holders. All EOS token holders holding over 100 tokens* at the end of Day 300 of the EOS crowdsale (April 15th 2018, 01:00:00 UTC) will receive 1 eosDAC token for each EOS token that they hold, these tokens will be transferred directly into their Ethereum (ERC20 compatible) wallet. The actual airdrop will be made as soon as possible after this date and after we have run necessary tests and checks. All Ethereum accounts that have 100 or more EOS tokens in them at the snapshot on the 15th April will automatically receive the airdrop. Any accounts with less than 100 tokens will not automatically receive the airdrop but will be eligible (until 15th May 2018) to apply using eosdac.io/airdrop. Tokenomika i analiza cenowa eosDAC (EOSDAC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla eosDAC (EOSDAC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 109.13K Całkowita podaż: $ 1.20B Podaż w obiegu: $ 961.92M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 136.14K Historyczne maksimum: $ 0.273916 Historyczne minimum: $ 0.000063 Aktualna cena: $ 0.00011345 Tokenomika eosDAC (EOSDAC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki eosDAC (EOSDAC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EOSDAC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EOSDAC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.