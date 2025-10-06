Informacje o cenie EnteriseCoin (ENT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.094847$ 0.094847 $ 0.094847 Najniższa cena $ 0.077312$ 0.077312 $ 0.077312 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -0.54% Zmiana ceny (7D) -0.54%

Aktualna cena EnteriseCoin (ENT) wynosi $0.086161. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ENT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ENT w historii to $ 0.094847, a najniższy to $ 0.077312.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ENT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -0.54% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o EnteriseCoin (ENT)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 43.08M$ 43.08M $ 43.08M Podaż w obiegu 16.05M 16.05M 16.05M Całkowita podaż 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa EnteriseCoin wynosi $ 1.38M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ENT w obiegu wynosi 16.05M, przy całkowitej podaży 500000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 43.08M.