Cena EnteriseCoin (ENT)
--
--
-0.54%
-0.54%
Aktualna cena EnteriseCoin (ENT) wynosi $0.086161. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ENT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ENT w historii to $ 0.094847, a najniższy to $ 0.077312.
Pod względem krótkoterminowych wyniki ENT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -0.54% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa EnteriseCoin wynosi $ 1.38M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ENT w obiegu wynosi 16.05M, przy całkowitej podaży 500000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 43.08M.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny EnteriseCoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny EnteriseCoin do USD wyniosła $ -0.0006180328.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny EnteriseCoin do USD wyniosła $ -0.0011984478.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny EnteriseCoin do USD wyniosła $ -0.00289216494122785.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|--
|30 Dni
|$ -0.0006180328
|-0.71%
|60 dni
|$ -0.0011984478
|-1.39%
|90 dni
|$ -0.00289216494122785
|-3.24%
"Enterise emerges as a comprehensive solution to this challenge: a Web3-based platform for the production and distribution of independent cinematic content, integrating blockchain technology to ensure transparency, decentralization, and sustainability. At the heart of this ecosystem lies the ENT Token, designed to fulfill financial, governance, and community engagement functions within the platform.
With Enterise, we aim to create an environment where screenwriters, directors, and audiences collectively participate in the journey of cinematic creation—where every contribution is recognized, and value is distributed fairly."
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|10-05 21:29:00
|Aktualności branżowe
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
|10-05 16:10:00
|Aktualności branżowe
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
|10-04 13:39:16
|Dane on-chain
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
|10-04 11:26:38
|Aktualności branżowe
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
|10-03 10:20:00
|Aktualności branżowe
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
|10-03 05:17:00
|Aktualności branżowe
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
