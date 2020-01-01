Poznaj tokenomikę EnKrypto (KRYPT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KRYPT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę EnKrypto (KRYPT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KRYPT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o EnKrypto (KRYPT) This is a super memecoin, based on a clever meme playing on the fact that Superman's Dog name was Krypto. There are new technologies put into place that are meant to implement bots and AI in order to protect people's funds and trades and will automatically be triggered when certain events take place. There will be many other projects that will be branched off of this, such as merchandise, NFTs, games, media and other technologies. Oficjalna strona internetowa: https://enkrypto.io/ Biała księga: https://enkrypto.io/investor-presentation/ Kup KRYPT teraz! Tokenomika i analiza cenowa EnKrypto (KRYPT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EnKrypto (KRYPT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.27K Całkowita podaż: $ 999.98M Podaż w obiegu: $ 957.11M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.73K Historyczne maksimum: $ 0.01708923 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie EnKrypto (KRYPT) Tokenomika EnKrypto (KRYPT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki EnKrypto (KRYPT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KRYPT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KRYPT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKRYPT tokenomikę, poznaj cenę tokena KRYPTna żywo! Prognoza ceny KRYPT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KRYPT? Nasza strona z prognozami cen KRYPT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KRYPT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.