Informacje o cenie ENERGY COIN (ENERGY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00208531$ 0.00208531 $ 0.00208531 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +2.07% Zmiana ceny (7D) -22.81% Zmiana ceny (7D) -22.81%

Aktualna cena ENERGY COIN (ENERGY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ENERGY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ENERGY w historii to $ 0.00208531, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ENERGY zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +2.07% w ciągu 24 godzin i o -22.81% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ENERGY COIN (ENERGY)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.83K$ 9.83K $ 9.83K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.83K$ 9.83K $ 9.83K Podaż w obiegu 999.81M 999.81M 999.81M Całkowita podaż 999,809,745.474429 999,809,745.474429 999,809,745.474429

Obecna kapitalizacja rynkowa ENERGY COIN wynosi $ 9.83K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ENERGY w obiegu wynosi 999.81M, przy całkowitej podaży 999809745.474429. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.83K.