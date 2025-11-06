GiełdaDEX+
Aktualna cena ENERGY COIN to 0 USD. Śledź aktualizacje cen ENERGY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ENERGY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ENERGY

Informacje o cenie ENERGY

Czym jest ENERGY

Oficjalna strona internetowa ENERGY

Tokenomika ENERGY

Prognoza cen ENERGY

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo ENERGY COIN

Cena ENERGY COIN (ENERGY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ENERGY do USD:

--
----
+2.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
ENERGY COIN (ENERGY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:15:58 (UTC+8)

Informacje o cenie ENERGY COIN (ENERGY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00208531
$ 0.00208531$ 0.00208531

$ 0
$ 0$ 0

--

+2.07%

-22.81%

-22.81%

Aktualna cena ENERGY COIN (ENERGY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ENERGY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ENERGY w historii to $ 0.00208531, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ENERGY zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +2.07% w ciągu 24 godzin i o -22.81% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ENERGY COIN (ENERGY)

$ 9.83K
$ 9.83K$ 9.83K

--
----

$ 9.83K
$ 9.83K$ 9.83K

999.81M
999.81M 999.81M

999,809,745.474429
999,809,745.474429 999,809,745.474429

Obecna kapitalizacja rynkowa ENERGY COIN wynosi $ 9.83K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ENERGY w obiegu wynosi 999.81M, przy całkowitej podaży 999809745.474429. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.83K.

Historia ceny ENERGY COIN (ENERGY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ENERGY COIN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ENERGY COIN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ENERGY COIN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ENERGY COIN do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.07%
30 Dni$ 0-47.08%
60 dni$ 0-60.33%
90 dni$ 0--

Co to jest ENERGY COIN (ENERGY)

ENERGY COIN is a community-driven meme token inspired by the concept of “monetary energy,” as popularized by Michael Saylor. The project explores the idea that all value—financial or symbolic—is a form of energy stored and transferred through networks. ENERGY COIN exists on-chain as a decentralized digital asset without a roadmap, utility, or promise of return. It serves as a cultural experiment and memetic artifact within the crypto ecosystem. The token has no intrinsic value and is intended for entertainment and expressive purposes only.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla ENERGY COIN (ENERGY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny ENERGY COIN (w USD)

Jaka będzie wartość ENERGY COIN (ENERGY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ENERGY COIN (ENERGY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ENERGY COIN.

Sprawdź teraz prognozę ceny ENERGY COIN!

ENERGY na lokalne waluty

Tokenomika ENERGY COIN (ENERGY)

Zrozumienie tokenomiki ENERGY COIN (ENERGY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ENERGYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące ENERGY COIN (ENERGY)

Jaka jest dziś wartość ENERGY COIN (ENERGY)?
Aktualna cena ENERGY w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ENERGY do USD?
Aktualna cena ENERGY w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ENERGY COIN?
Kapitalizacja rynkowa dla ENERGY wynosi $ 9.83K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ENERGY w obiegu?
W obiegu ENERGY znajduje się 999.81M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ENERGY?
ENERGY osiąga ATH w wysokości 0.00208531 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ENERGY?
ENERGY zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ENERGY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ENERGY wynosi -- USD.
Czy w tym roku ENERGY pójdzie wyżej?
ENERGY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ENERGY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:15:58 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe ENERGY COIN (ENERGY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

