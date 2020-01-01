Poznaj tokenomikę End Wokeness (WOKE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WOKE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę End Wokeness (WOKE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WOKE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / End Wokeness (WOKE) / Tokenomika / Tokenomika End Wokeness (WOKE) Odkryj kluczowe informacje o End Wokeness (WOKE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o End Wokeness (WOKE) End Wokeness is a community-driven cryptocurrency project that emphasizes social awareness. The community's native token, $WOKE, is built on the Solana blockchain using the SPL standard. The project aims to establish a transparent ecosystem among token holders. The opinions and participation of the community play a key role in shaping the future of End Wokeness. The project features a memetic theme, using humor and critique to create social awareness. This theme enables the community to build a unique cultural movement through social media and digital platforms. The $WOKE token has a maximum supply of 985,999,998 and a total supply of 970,840,644.84 all of which are in circulation. Oficjalna strona internetowa: https://www.endwokeness.org Kup WOKE teraz! Tokenomika i analiza cenowa End Wokeness (WOKE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla End Wokeness (WOKE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.67K Całkowita podaż: $ 970.84M Podaż w obiegu: $ 970.84M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.67K Historyczne maksimum: $ 0.00213808 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie End Wokeness (WOKE) Tokenomika End Wokeness (WOKE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki End Wokeness (WOKE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WOKE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WOKE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWOKE tokenomikę, poznaj cenę tokena WOKEna żywo! Prognoza ceny WOKE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WOKE? Nasza strona z prognozami cen WOKE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WOKE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.