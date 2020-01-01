Poznaj tokenomikę End Federal Reserve (EFR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EFR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę End Federal Reserve (EFR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EFR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / End Federal Reserve (EFR) / Tokenomika / Tokenomika End Federal Reserve (EFR) Odkryj kluczowe informacje o End Federal Reserve (EFR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o End Federal Reserve (EFR) It's time to CTO the dollar, The notoriously down trending currency of the U.S. has reached it's generational top. The dollar has infinite supply, constantly being printed and printed by those with no regard for what it does to the little guy. Is this in whose hands you wish to leave your wealth??? No more. It's time to CTO the dollar IT'S TIME FOR THE MEME REVOLUTION. THIS BULL CYCLE OUR MISSION IS SIMPLE: TO FLIP THE DOLLAR. There are 2T USD in circulation. While the Fed holds 6.967 TRILLION US DOLLARS. All of it is worth nothing, and not in our hands or control. $EFR is purely in the hands of the people. Held only by those worthy of this vision. Our first target will be to flip the amount of $ in FED holdings. AKA 6.969 trillion mcap… Oficjalna strona internetowa: https://www.federalreserve.meme/ Kup EFR teraz! Tokenomika i analiza cenowa End Federal Reserve (EFR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla End Federal Reserve (EFR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.43K $ 18.43K $ 18.43K Całkowita podaż: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M Podaż w obiegu: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.43K $ 18.43K $ 18.43K Historyczne maksimum: $ 0.02534461 $ 0.02534461 $ 0.02534461 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie End Federal Reserve (EFR) Tokenomika End Federal Reserve (EFR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki End Federal Reserve (EFR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EFR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EFR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEFR tokenomikę, poznaj cenę tokena EFRna żywo! Prognoza ceny EFR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EFR? Nasza strona z prognozami cen EFR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EFR już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.