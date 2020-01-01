Poznaj tokenomikę Emotional Support Dog (MAGNUS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MAGNUS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Emotional Support Dog (MAGNUS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MAGNUS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Emotional Support Dog (MAGNUS) / Tokenomika / Tokenomika Emotional Support Dog (MAGNUS) Odkryj kluczowe informacje o Emotional Support Dog (MAGNUS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Emotional Support Dog (MAGNUS) MAGNUS is a memecoin launched on the Ethereum blockchain, inspired by the concept of emotional support animals. Unlike many memecoins which often capitalize on humor or internet trends, MAGNUS aims to foster a sense of community and support among its holders. The token's theme centers around providing emotional support, mirroring the real-world role of emotional support dogs. MAGNUS emphasizes community effort, with its value and growth driven by community engagement rather than speculative trading alone. Oficjalna strona internetowa: https://magnusdogeth.com Kup MAGNUS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Emotional Support Dog (MAGNUS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Emotional Support Dog (MAGNUS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.12K $ 8.12K $ 8.12K Całkowita podaż: $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M Podaż w obiegu: $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.12K $ 8.12K $ 8.12K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Emotional Support Dog (MAGNUS) Tokenomika Emotional Support Dog (MAGNUS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Emotional Support Dog (MAGNUS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MAGNUS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MAGNUS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMAGNUS tokenomikę, poznaj cenę tokena MAGNUSna żywo! Prognoza ceny MAGNUS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MAGNUS? Nasza strona z prognozami cen MAGNUS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MAGNUS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.