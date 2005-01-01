Poznaj tokenomikę EMOTICOIN (EMOTI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EMOTI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę EMOTICOIN (EMOTI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EMOTI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / EMOTICOIN (EMOTI) / Tokenomika / Tokenomika EMOTICOIN (EMOTI) Odkryj kluczowe informacje o EMOTICOIN (EMOTI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o EMOTICOIN (EMOTI) #BORNBEFOREBTC EMOTI-Guy first saw the world in 2005, became a popular meme, and almost 20 years later, it is still standing strong as a relevant meme. The team behind $EMOTI is aiming to glorify and bring back EMOTI to the media by creating content and giving utilities to EMOTI's hands which the media and news outlets will spread further, making $EMOTI the strongest meme coin of all. We have given Emoticoin so called "power-ups" that are utilities to elevate the coin from a standard DEX traded token to a more useful, and economically stable coin.: Staking System, Payment Platform listing, Lottery, Content Maker, and more... Oficjalna strona internetowa: https://emoti-coin.com Kup EMOTI teraz! Tokenomika i analiza cenowa EMOTICOIN (EMOTI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EMOTICOIN (EMOTI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.21K $ 4.21K $ 4.21K Całkowita podaż: $ 986.57M $ 986.57M $ 986.57M Podaż w obiegu: $ 986.57M $ 986.57M $ 986.57M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.21K $ 4.21K $ 4.21K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie EMOTICOIN (EMOTI) Tokenomika EMOTICOIN (EMOTI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki EMOTICOIN (EMOTI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EMOTI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EMOTI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEMOTI tokenomikę, poznaj cenę tokena EMOTIna żywo! Prognoza ceny EMOTI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EMOTI? Nasza strona z prognozami cen EMOTI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EMOTI już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.