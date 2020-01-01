Poznaj tokenomikę Elumia (ELU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ELU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Elumia (ELU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ELU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Elumia (ELU) / Tokenomika / Tokenomika Elumia (ELU) Odkryj kluczowe informacje o Elumia (ELU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Elumia (ELU) Legends of Elumia is a next generation Massively Multiplayer Online RPG (MMORPG) developed by a large, experienced team of game developers. Elumia sets itself apart from other games with it's high quality graphics and feature rich, fun gameplay. Players can earn income directly through online play, immerse themselves in world zones, engage in multiplayer dungeons, quests and fierce player battles. Through the Elumia metaverse, players have full NFT ownership of their characters, equipment, land and buildings, with multiple fun opportunities to earn by winning battles against other players and completing dungeons and defeating the enemies in the world. Oficjalna strona internetowa: https://www.elumia.io/ Kup ELU teraz! Tokenomika i analiza cenowa Elumia (ELU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Elumia (ELU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 39.24K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 531.16M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 73.87K Historyczne maksimum: $ 0.156488 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Elumia (ELU) Tokenomika Elumia (ELU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Elumia (ELU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ELU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ELU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszELU tokenomikę, poznaj cenę tokena ELUna żywo! Prognoza ceny ELU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ELU? Nasza strona z prognozami cen ELU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ELU już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.