Informacje o ElonRWA (ELONRWA) ElonRWA is the first token backed by a real-world asset: the infamous Elon Musk portrait "Elon, I drew you!" ElonRWA tokens represent ownership of the physical portrait; the first of its kind. Token holders will have voting rights on what is done with the portrait in the future. Oficjalna strona internetowa: https://elonrwa.com Biała księga: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRhbCN8v2fNdBYyQOQ6u2UGw9bZcimkzY9lpbfZTKw0RPtDRgSIAN29dr28OOLria3VVGPdMpYRKiqa/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g1ec823180a0_0_0 Tokenomika i analiza cenowa ElonRWA (ELONRWA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ElonRWA (ELONRWA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 904.54K Całkowita podaż: $ 69.70B Podaż w obiegu: $ 29.89B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.11M Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika ElonRWA (ELONRWA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ElonRWA (ELONRWA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ELONRWA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ELONRWA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.