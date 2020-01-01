Tokenomika Elonia Trump (ELONIA)

Tokenomika Elonia Trump (ELONIA)

Odkryj kluczowe informacje o Elonia Trump (ELONIA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Elonia Trump (ELONIA)

A fun community based token to honor the true First Lady of the USA Elonia Trump.

Elonia Trump is a meme token based on the Solana blockchain. With the ticker $ELONIA and a supply of 69,420,000,000 tokens. $ELONIA was 100% fair launched on Raydium with 100% of the tokens being put into the liquidity pool. All initial liquidity has been burnt. Elonia Trump is a project which will go as far as it's community takes it. Elonia is community focused and community feedback is what steers the project.

Oficjalna strona internetowa:
https://eloniatrump.io/

Tokenomika i analiza cenowa Elonia Trump (ELONIA)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Elonia Trump (ELONIA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 38.26K
Całkowita podaż:
$ 68.29B
Podaż w obiegu:
$ 68.29B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 38.26K
Historyczne maksimum:
$ 0
Historyczne minimum:
$ 0
Aktualna cena:
$ 0
Tokenomika Elonia Trump (ELONIA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Elonia Trump (ELONIA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów ELONIA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów ELONIA.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszELONIA tokenomikę, poznaj cenę tokena ELONIAna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.