Aktualna cena Elon Trump Fart to 0 USD. Śledź aktualizacje cen ETF500 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ETF500 łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Elon Trump Fart to 0 USD. Śledź aktualizacje cen ETF500 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ETF500 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ETF500

Informacje o cenie ETF500

Czym jest ETF500

Oficjalna strona internetowa ETF500

Tokenomika ETF500

Prognoza cen ETF500

Logo Elon Trump Fart

Cena Elon Trump Fart (ETF500)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ETF500 do USD:

$0.00012272
$0.00012272$0.00012272
+6.70%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Elon Trump Fart (ETF500) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Elon Trump Fart (ETF500) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04275891
$ 0.04275891$ 0.04275891

$ 0
$ 0$ 0

-0.07%

+6.09%

-23.90%

-23.90%

Aktualna cena Elon Trump Fart (ETF500) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ETF500 wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ETF500 w historii to $ 0.04275891, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ETF500 zmieniły się o -0.07% w ciągu ostatniej godziny, o +6.09% w ciągu 24 godzin i o -23.90% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Elon Trump Fart (ETF500)

$ 122.70K
$ 122.70K$ 122.70K

--
----

$ 122.70K
$ 122.70K$ 122.70K

999.88M
999.88M 999.88M

999,880,576.709501
999,880,576.709501 999,880,576.709501

Obecna kapitalizacja rynkowa Elon Trump Fart wynosi $ 122.70K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ETF500 w obiegu wynosi 999.88M, przy całkowitej podaży 999880576.709501. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 122.70K.

Historia ceny Elon Trump Fart (ETF500) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Elon Trump Fart do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Elon Trump Fart do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Elon Trump Fart do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Elon Trump Fart do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+6.09%
30 Dni$ 0-56.41%
60 dni$ 0-77.89%
90 dni$ 0--

Co to jest Elon Trump Fart (ETF500)

The project is a derivative of Fartcoin. The Fartcoin deployer has deployed this token because the President at Bone Fide Wealth tweeted about "A client just called and asked me if there’s going to be a Fartcoin ETF this year." Since the Elon narrative is has been running this one has come to existence. The token is following different narratives like Fartcoin, SPX500 and other big memes following the Trump narrative.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Elon Trump Fart (ETF500)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Elon Trump Fart (w USD)

Jaka będzie wartość Elon Trump Fart (ETF500) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Elon Trump Fart (ETF500) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Elon Trump Fart.

Sprawdź teraz prognozę ceny Elon Trump Fart!

ETF500 na lokalne waluty

Tokenomika Elon Trump Fart (ETF500)

Zrozumienie tokenomiki Elon Trump Fart (ETF500) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ETF500już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Elon Trump Fart (ETF500)

Jaka jest dziś wartość Elon Trump Fart (ETF500)?
Aktualna cena ETF500 w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ETF500 do USD?
Aktualna cena ETF500 w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Elon Trump Fart?
Kapitalizacja rynkowa dla ETF500 wynosi $ 122.70K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ETF500 w obiegu?
W obiegu ETF500 znajduje się 999.88M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ETF500?
ETF500 osiąga ATH w wysokości 0.04275891 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ETF500?
ETF500 zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ETF500?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ETF500 wynosi -- USD.
Czy w tym roku ETF500 pójdzie wyżej?
ETF500 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ETF500, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

