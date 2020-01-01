Poznaj tokenomikę elizabath whoren (WHOREN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WHOREN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę elizabath whoren (WHOREN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WHOREN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / elizabath whoren (WHOREN) / Tokenomika / Tokenomika elizabath whoren (WHOREN) Odkryj kluczowe informacje o elizabath whoren (WHOREN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o elizabath whoren (WHOREN) Oficjalna strona internetowa: https://elizabathwhoren.com Kup WHOREN teraz! Tokenomika i analiza cenowa elizabath whoren (WHOREN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla elizabath whoren (WHOREN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 36.75K $ 36.75K $ 36.75K Całkowita podaż: $ 99.95M $ 99.95M $ 99.95M Podaż w obiegu: $ 99.95M $ 99.95M $ 99.95M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 36.75K $ 36.75K $ 36.75K Historyczne maksimum: $ 0.379585 $ 0.379585 $ 0.379585 Historyczne minimum: $ 0.00036764 $ 0.00036764 $ 0.00036764 Aktualna cena: $ 0.00036764 $ 0.00036764 $ 0.00036764 Dowiedz się więcej o cenie elizabath whoren (WHOREN) Tokenomika elizabath whoren (WHOREN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki elizabath whoren (WHOREN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WHOREN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WHOREN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWHOREN tokenomikę, poznaj cenę tokena WHORENna żywo! Prognoza ceny WHOREN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WHOREN? Nasza strona z prognozami cen WHOREN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WHOREN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.