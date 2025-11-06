Informacje o cenie Eli Lilly xStock (LLYX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 903.36 $ 903.36 $ 903.36 Minimum 24h $ 960.26 $ 960.26 $ 960.26 Maksimum 24h Minimum 24h $ 903.36$ 903.36 $ 903.36 Maksimum 24h $ 960.26$ 960.26 $ 960.26 Historyczne maksimum $ 960.26$ 960.26 $ 960.26 Najniższa cena $ 624.79$ 624.79 $ 624.79 Zmiana ceny (1H) -0.21% Zmiana ceny (1D) +2.68% Zmiana ceny (7D) +14.24% Zmiana ceny (7D) +14.24%

Aktualna cena Eli Lilly xStock (LLYX) wynosi $929.11. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LLYX wahał się między $ 903.36 a $ 960.26, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LLYX w historii to $ 960.26, a najniższy to $ 624.79.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LLYX zmieniły się o -0.21% w ciągu ostatniej godziny, o +2.68% w ciągu 24 godzin i o +14.24% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Eli Lilly xStock (LLYX)

Kapitalizacja rynkowa $ 362.17K$ 362.17K $ 362.17K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 19.83M$ 19.83M $ 19.83M Podaż w obiegu 389.80 389.80 389.80 Całkowita podaż 21,343.98215452998 21,343.98215452998 21,343.98215452998

Obecna kapitalizacja rynkowa Eli Lilly xStock wynosi $ 362.17K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LLYX w obiegu wynosi 389.80, przy całkowitej podaży 21343.98215452998. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 19.83M.