Informacje o Elawn Moosk (MOOSK) Moosk is the latest meme coin making waves on Solana. We are a community run project on a mission to Mars, paying tribute to the king of memes, Elon Musk. Join the movement. Moosk is the latest meme coin making waves on Solana. We are a community run project on a mission to Mars, paying tribute to the king of memes, Elon Musk. Join the movement. Oficjalna strona internetowa: https://www.elawnmoosk.com/ Tokenomika i analiza cenowa Elawn Moosk (MOOSK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Elawn Moosk (MOOSK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 58.54K $ 58.54K $ 58.54K Całkowita podaż: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Podaż w obiegu: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 58.54K $ 58.54K $ 58.54K Historyczne maksimum: $ 0.00400402 $ 0.00400402 $ 0.00400402 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Tokenomika Elawn Moosk (MOOSK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Elawn Moosk (MOOSK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOOSK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOOSK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.