Tokenomika EL CHANGUITO (CHANGO)
Informacje o EL CHANGUITO (CHANGO)
This token is to celebrate the life and death of Changuito, a cartel monkey caught in the line of fire defending his brothers. We want to bring awareness to and celebrate his amazing and interesting existence. We will continue to fight for him by bringing awareness via memetics and memecoin trading!
EL CHANGUITO 2021 - 2022 DESCANSE EN PAZ 🥺😢 REST IN PEACE 😔🙏
Tokenomika i analiza cenowa EL CHANGUITO (CHANGO)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EL CHANGUITO (CHANGO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika EL CHANGUITO (CHANGO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki EL CHANGUITO (CHANGO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów CHANGO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHANGO.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszCHANGO tokenomikę, poznaj cenę tokena CHANGOna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.