Poznaj tokenomikę Eggplant Finance (EGGP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EGGP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Eggplant Finance (EGGP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EGGP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Eggplant Finance (EGGP) / Tokenomika / Tokenomika Eggplant Finance (EGGP) Odkryj kluczowe informacje o Eggplant Finance (EGGP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Eggplant Finance (EGGP) Eggplant Finance is a DeFi protocol that runs on Binance Smart Chain, with the goal of delivering innovative yield farming features and token-based gaming/NFT elements. The Eggplant platform will feature a variety of token based mini games, NFT staking pools and Marketplace, and other crypto portfolio features that aim to bring maximum gains to the customers. Eggplant Finance is a DeFi protocol that runs on Binance Smart Chain, with the goal of delivering innovative yield farming features and token-based gaming/NFT elements. The Eggplant platform will feature a variety of token based mini games, NFT staking pools and Marketplace, and other crypto portfolio features that aim to bring maximum gains to the customers. Oficjalna strona internetowa: https://eggplant.fi Kup EGGP teraz! Tokenomika i analiza cenowa Eggplant Finance (EGGP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Eggplant Finance (EGGP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.34K $ 3.34K $ 3.34K Całkowita podaż: $ 476.77K $ 476.77K $ 476.77K Podaż w obiegu: $ 435.41K $ 435.41K $ 435.41K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.65K $ 3.65K $ 3.65K Historyczne maksimum: $ 9.55 $ 9.55 $ 9.55 Historyczne minimum: $ 0.0050326 $ 0.0050326 $ 0.0050326 Aktualna cena: $ 0.00766475 $ 0.00766475 $ 0.00766475 Dowiedz się więcej o cenie Eggplant Finance (EGGP) Tokenomika Eggplant Finance (EGGP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Eggplant Finance (EGGP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EGGP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EGGP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEGGP tokenomikę, poznaj cenę tokena EGGPna żywo! Prognoza ceny EGGP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EGGP? Nasza strona z prognozami cen EGGP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EGGP już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.