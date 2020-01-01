Poznaj tokenomikę Eefs (EEFS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EEFS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Eefs (EEFS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EEFS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Eefs (EEFS) Eefs is a meme coin on Ethereum Mainnet. Eefs is community driven project with a live staking contract giving back rewards to holders. Stake Eefs earn Eefs! Eefs is a regular project sponsor on Crypto & Coffee Spaces held live on X! Unfiltered degeneracy wrapped in a token. It's the sound your brain makes when you ape in without thinking. An original new meta, born from the chaos of the crypto culture. Oficjalna strona internetowa: https://eefs.xyz Kup EEFS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Eefs (EEFS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Eefs (EEFS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.72K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 600.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.54K Historyczne maksimum: $ 0.00273156 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Eefs (EEFS) Tokenomika Eefs (EEFS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Eefs (EEFS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EEFS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EEFS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEEFS tokenomikę, poznaj cenę tokena EEFSna żywo! Prognoza ceny EEFS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EEFS? Nasza strona z prognozami cen EEFS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EEFS już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.