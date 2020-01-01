Poznaj tokenomikę Edgevana Staked SOL (EDGESOL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EDGESOL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Edgevana Staked SOL (EDGESOL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EDGESOL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Edgevana Staked SOL (EDGESOL) / Tokenomika / Tokenomika Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Odkryj kluczowe informacje o Edgevana Staked SOL (EDGESOL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Edgevana Staked SOL (EDGESOL) edgeSOL is a liquid staking token powered by the Edgevana Stake Pool, delegating to the top validators running on Edgevana, one of the leading infrastructure providers for Solana Validators edgeSOL is a liquid staking token powered by the Edgevana Stake Pool, delegating to the top validators running on Edgevana, one of the leading infrastructure providers for Solana Validators Oficjalna strona internetowa: https://stake.edgevana.com/ Kup EDGESOL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Edgevana Staked SOL (EDGESOL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Całkowita podaż: $ 654.97K $ 654.97K $ 654.97K Podaż w obiegu: $ 19.68K $ 19.68K $ 19.68K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Historyczne maksimum: $ 324.07 $ 324.07 $ 324.07 Historyczne minimum: $ 118.29 $ 118.29 $ 118.29 Aktualna cena: $ 250.35 $ 250.35 $ 250.35 Dowiedz się więcej o cenie Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Tokenomika Edgevana Staked SOL (EDGESOL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Edgevana Staked SOL (EDGESOL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EDGESOL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EDGESOL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEDGESOL tokenomikę, poznaj cenę tokena EDGESOLna żywo! Prognoza ceny EDGESOL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EDGESOL? Nasza strona z prognozami cen EDGESOL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EDGESOL już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.