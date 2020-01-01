Poznaj tokenomikę Eddie Seal (EDSE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EDSE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Eddie Seal (EDSE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EDSE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Eddie Seal (EDSE) Odkryj kluczowe informacje o Eddie Seal (EDSE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Eddie Seal (EDSE) Eddie Seal is a memecoin. The main goal of the project is to entertain people by adding funny animations and memes. We believe that one day we will create a full-length series about Eddie and share it on Netflix. Oficjalna strona internetowa: https://eddieseal.org Kup EDSE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Eddie Seal (EDSE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Eddie Seal (EDSE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.54K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.54K Historyczne maksimum: $ 0.00164465 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Eddie Seal (EDSE) Tokenomika Eddie Seal (EDSE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Eddie Seal (EDSE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EDSE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EDSE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEDSE tokenomikę, poznaj cenę tokena EDSEna żywo! Prognoza ceny EDSE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EDSE? Nasza strona z prognozami cen EDSE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EDSE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.