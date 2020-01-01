Poznaj tokenomikę ECO AI (ECO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ECO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ECO AI (ECO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ECO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o ECO AI (ECO) EcoAI: On a Mission to save the World. EcoAI is an AI-powered ecosystem designed to create utilities that generate revenue. Hosted on carbon-free cloud servers, it fosters creativity, engagement, and eco-conscious innovation through four interconnected AI Agents that learn from and improve each other: 1. AI Agent Builder: A custom dApp where users can create their own AI agents or use pre-built ones like Echo AI (eco-focused), Pirate (a Solana expert), or Marvin (a crypto-savvy pessimist). 2. AI X Army: An automated tool to trend hashtags or tokens while reinvesting profits into sustainability. 3. X AI Agent: Focused on spreading $ECO's mission for a greener world on X. 4. TG AI Agent: A Telegram chatbot packed with all things EcoAI, built on GROK's LLM. EcoAI represents the future of AI innovation, merging profitability with purpose. By choosing EcoAI, you're not just joining a tech revolution—you're actively contributing to a greener, more sustainable planet.🌱 Oficjalna strona internetowa: https://eco-ai.vip/ Kup ECO teraz! Tokenomika i analiza cenowa ECO AI (ECO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ECO AI (ECO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.38K $ 13.38K $ 13.38K Całkowita podaż: $ 984.60M $ 984.60M $ 984.60M Podaż w obiegu: $ 984.60M $ 984.60M $ 984.60M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.38K $ 13.38K $ 13.38K Historyczne maksimum: $ 0.00189182 $ 0.00189182 $ 0.00189182 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie ECO AI (ECO) Tokenomika ECO AI (ECO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ECO AI (ECO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ECO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ECO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszECO tokenomikę, poznaj cenę tokena ECOna żywo! Prognoza ceny ECO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ECO? Nasza strona z prognozami cen ECO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ECO już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.