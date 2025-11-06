GiełdaDEX+
Aktualna cena EchoMetrix to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MTX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MTX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MTX

Informacje o cenie MTX

Czym jest MTX

Biała księga MTX

Oficjalna strona internetowa MTX

Tokenomika MTX

Prognoza cen MTX

Cena EchoMetrix (MTX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MTX do USD:

--
----
0.00%1D
USD
EchoMetrix (MTX) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie EchoMetrix (MTX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena EchoMetrix (MTX) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MTX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MTX w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MTX zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o EchoMetrix (MTX)

$ 7.76K
$ 7.76K$ 7.76K

--
----

$ 7.76K
$ 7.76K$ 7.76K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa EchoMetrix wynosi $ 7.76K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MTX w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.76K.

Historia ceny EchoMetrix (MTX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny EchoMetrix do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny EchoMetrix do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny EchoMetrix do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny EchoMetrix do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 00.00%
60 dni$ 0+2.63%
90 dni$ 0--

Co to jest EchoMetrix (MTX)

EchoMetrix is a cross-chain analytics and rewards ecosystem that transforms reputation and influence into measurable, on-chain value.

By combining wallet activity and social engagement (like tweets, mentions, and trends), EchoMetrix calculates a unique EchoScore for every user — a transparent reputation metric that powers rewards, rankings, and project discovery.

The platform includes tools like:

MetrixRadar (real-time trend tracker),

Community Share (revenue distribution to contributors),

Agent AI (trend-predictive automation), and

MTXPad (token launch system with a bonding-curve-based graduation model called MTXFuel).

At its core, EchoMetrix helps communities track what’s real, reward what matters, and build with credibility across Ethereum and beyond — all powered by the $MTX token.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny EchoMetrix (w USD)

Jaka będzie wartość EchoMetrix (MTX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w EchoMetrix (MTX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla EchoMetrix.

Sprawdź teraz prognozę ceny EchoMetrix!

MTX na lokalne waluty

Tokenomika EchoMetrix (MTX)

Zrozumienie tokenomiki EchoMetrix (MTX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MTXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące EchoMetrix (MTX)

Jaka jest dziś wartość EchoMetrix (MTX)?
Aktualna cena MTX w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MTX do USD?
Aktualna cena MTX w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa EchoMetrix?
Kapitalizacja rynkowa dla MTX wynosi $ 7.76K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MTX w obiegu?
W obiegu MTX znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MTX?
MTX osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MTX?
MTX zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MTX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MTX wynosi -- USD.
Czy w tym roku MTX pójdzie wyżej?
MTX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MTX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe EchoMetrix (MTX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

