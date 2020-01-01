Poznaj tokenomikę Eat Trade Fart (ETF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ETF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Eat Trade Fart (ETF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ETF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Eat Trade Fart (ETF) / Tokenomika / Tokenomika Eat Trade Fart (ETF) Odkryj kluczowe informacje o Eat Trade Fart (ETF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Eat Trade Fart (ETF) The $ETF Eat Trade Fart community aims to unite crypto traders through the humorous yet relatable actions they all engage in—eating, trading, and farting. This movement on the Solana blockchain encourages traders to embrace these quirky moments, creating a fun and supportive environment. By coming together under the banner of Eat Trade Fart, the community fosters growth and a shared sense of connection within the crypto world. Oficjalna strona internetowa: http://www.eattradefart.com Kup ETF teraz! Tokenomika i analiza cenowa Eat Trade Fart (ETF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Eat Trade Fart (ETF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 70.64K $ 70.64K $ 70.64K Całkowita podaż: $ 998.54M $ 998.54M $ 998.54M Podaż w obiegu: $ 998.54M $ 998.54M $ 998.54M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 70.64K $ 70.64K $ 70.64K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Eat Trade Fart (ETF) Tokenomika Eat Trade Fart (ETF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Eat Trade Fart (ETF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ETF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ETF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszETF tokenomikę, poznaj cenę tokena ETFna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.