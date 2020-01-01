Poznaj tokenomikę Dumpling (DUMP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DUMP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Dumpling (DUMP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DUMP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Dumpling (DUMP) This meme token is all about dumplings — a fun and lighthearted crypto project dedicated to fans of everyone's favorite comfort food. Whether you love your dumplings steamed, fried, boiled, or baked, this token brings together dumpling enthusiasts from all over the world. Expect hilarious memes, tasty vibes, exciting giveaways, and a welcoming community. Join the dumpling revolution and savor the flavor of crypto gains today! Oficjalna strona internetowa: https://whoatedumpling.com/ Biała księga: https://www.allrecipes.com/recipe/6900/dumplings/ Tokenomika i analiza cenowa Dumpling (DUMP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dumpling (DUMP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.61K Całkowita podaż: $ 611.04M Podaż w obiegu: $ 611.04M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.61K Historyczne maksimum: $ 0.01561927 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Dumpling (DUMP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dumpling (DUMP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DUMP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DUMP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.