Giełda MEXC / Cena krypto / Ducky City (DCM) / Tokenomika / Tokenomika Ducky City (DCM) Odkryj kluczowe informacje o Ducky City (DCM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Ducky City (DCM) DuckyCity is a throwback to the good old days where games are light, easy and fun in our 2D metaverse. A virtual ecosphere where you can gather to socialize, trading, play games and perform DeFi activities in-game such as staking, NFT minting and much more. DuckyCity is a throwback to the good old days where games are light, easy and fun in our 2D metaverse. A virtual ecosphere where you can gather to socialize, trading, play games and perform DeFi activities in-game such as staking, NFT minting and much more. Oficjalna strona internetowa: https://duckycity.io/ Biała księga: https://docs.ducky.city/ Kup DCM teraz! Tokenomika i analiza cenowa Ducky City (DCM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ducky City (DCM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 78.84K $ 78.84K $ 78.84K Całkowita podaż: $ 5.50B $ 5.50B $ 5.50B Podaż w obiegu: $ 3.45B $ 3.45B $ 3.45B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 125.54K $ 125.54K $ 125.54K Historyczne maksimum: $ 0.0027815 $ 0.0027815 $ 0.0027815 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Ducky City (DCM) Tokenomika Ducky City (DCM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ducky City (DCM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DCM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DCM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDCM tokenomikę, poznaj cenę tokena DCMna żywo! Prognoza ceny DCM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DCM? Nasza strona z prognozami cen DCM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DCM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.