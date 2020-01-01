Poznaj tokenomikę Duck AI (DUCKAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DUCKAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Duck AI (DUCKAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DUCKAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Duck AI (DUCKAI) / Tokenomika / Tokenomika Duck AI (DUCKAI) Odkryj kluczowe informacje o Duck AI (DUCKAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Duck AI (DUCKAI) Duck AI is a meme token created on Pump.fun that interacts with the @duckunfiltered AI bot. The AI bot engages with token holders through social media, responding to community input, participating in discussions and interacting onchain. The project combines elements of social media, artificial intelligence, and blockchain technology through its integration with the @duckunfiltered bot on the Solana network. Oficjalna strona internetowa: https://duckai.ai/ Kup DUCKAI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Duck AI (DUCKAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Duck AI (DUCKAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 310.76K Całkowita podaż: $ 999.91M Podaż w obiegu: $ 999.91M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 310.76K Historyczne maksimum: $ 0.03361709 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00030921 Dowiedz się więcej o cenie Duck AI (DUCKAI) Tokenomika Duck AI (DUCKAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Duck AI (DUCKAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DUCKAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DUCKAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDUCKAI tokenomikę, poznaj cenę tokena DUCKAIna żywo! Prognoza ceny DUCKAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DUCKAI? Nasza strona z prognozami cen DUCKAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DUCKAI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.