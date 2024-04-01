Poznaj tokenomikę DT Inu (DTI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DTI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DT Inu (DTI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DTI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / DT Inu (DTI) / Tokenomika / Tokenomika DT Inu (DTI) Odkryj kluczowe informacje o DT Inu (DTI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DT Inu (DTI) Oficjalna strona internetowa: https://donaldtrumpinu.com Biała księga: https://donaldtrumpinu.com/wp-content/uploads/2024/04/DTI_DonaldTrumpInu_Whitepaper2024.pdf Kup DTI teraz! Tokenomika i analiza cenowa DT Inu (DTI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DT Inu (DTI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 190.43K $ 190.43K $ 190.43K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 190.43K $ 190.43K $ 190.43K Historyczne maksimum: $ 0.00391475 $ 0.00391475 $ 0.00391475 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00019043 $ 0.00019043 $ 0.00019043 Dowiedz się więcej o cenie DT Inu (DTI) Tokenomika DT Inu (DTI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DT Inu (DTI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DTI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DTI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDTI tokenomikę, poznaj cenę tokena DTIna żywo! Prognoza ceny DTI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DTI? Nasza strona z prognozami cen DTI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DTI już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.