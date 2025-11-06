Informacje o cenie Drops Ownership Power (DOP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 4.75$ 4.75 $ 4.75 Najniższa cena $ 0.00102064$ 0.00102064 $ 0.00102064 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) +0.71% Zmiana ceny (7D) +0.71%

Aktualna cena Drops Ownership Power (DOP) wynosi $0.0044715. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DOP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DOP w historii to $ 4.75, a najniższy to $ 0.00102064.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DOP zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o +0.71% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Drops Ownership Power (DOP)

Kapitalizacja rynkowa $ 60.18K$ 60.18K $ 60.18K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 67.07K$ 67.07K $ 67.07K Podaż w obiegu 13.46M 13.46M 13.46M Całkowita podaż 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Drops Ownership Power wynosi $ 60.18K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DOP w obiegu wynosi 13.46M, przy całkowitej podaży 15000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 67.07K.