Aktualna cena Drops Ownership Power to 0.0044715 USD. Śledź aktualizacje cen DOP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DOP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DOP

Informacje o cenie DOP

Czym jest DOP

Oficjalna strona internetowa DOP

Tokenomika DOP

Prognoza cen DOP

Cena Drops Ownership Power (DOP)

Aktualna cena 1 DOP do USD:

$0.0044715
$0.0044715
0.00%1D
USD
Drops Ownership Power (DOP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:14:40 (UTC+8)

Informacje o cenie Drops Ownership Power (DOP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 4.75
$ 4.75

$ 0.00102064
$ 0.00102064

--

--

+0.71%

+0.71%

Aktualna cena Drops Ownership Power (DOP) wynosi $0.0044715. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DOP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DOP w historii to $ 4.75, a najniższy to $ 0.00102064.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DOP zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o +0.71% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Drops Ownership Power (DOP)

$ 60.18K
$ 60.18K

--
--

$ 67.07K
$ 67.07K

13.46M
13.46M

15,000,000.0
15,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Drops Ownership Power wynosi $ 60.18K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DOP w obiegu wynosi 13.46M, przy całkowitej podaży 15000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 67.07K.

Historia ceny Drops Ownership Power (DOP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Drops Ownership Power do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Drops Ownership Power do USD wyniosła $ -0.0013275042.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Drops Ownership Power do USD wyniosła $ -0.0012828822.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Drops Ownership Power do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0013275042-29.68%
60 dni$ -0.0012828822-28.69%
90 dni$ 0--

Co to jest Drops Ownership Power (DOP)

Drops platform brings NFT staking and NFT loans, so that idle NFT assets can be put to work. By combining NFT fractionalisation, trustless loans and LP tokens, users on Drops platform can extract additional value from their NFTs. It’s possible through the creation of a new NFT product “Margin NFT”. Whitelisted NFT can be turned into a Margin NFT and used within Drops ecosystem.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Drops Ownership Power (DOP)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Drops Ownership Power (w USD)

Jaka będzie wartość Drops Ownership Power (DOP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Drops Ownership Power (DOP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Drops Ownership Power.

Sprawdź teraz prognozę ceny Drops Ownership Power!

DOP na lokalne waluty

Tokenomika Drops Ownership Power (DOP)

Zrozumienie tokenomiki Drops Ownership Power (DOP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DOPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Drops Ownership Power (DOP)

Jaka jest dziś wartość Drops Ownership Power (DOP)?
Aktualna cena DOP w USD wynosi 0.0044715USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DOP do USD?
Aktualna cena DOP w USD wynosi $ 0.0044715. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Drops Ownership Power?
Kapitalizacja rynkowa dla DOP wynosi $ 60.18K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DOP w obiegu?
W obiegu DOP znajduje się 13.46M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DOP?
DOP osiąga ATH w wysokości 4.75 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DOP?
DOP zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00102064 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DOP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DOP wynosi -- USD.
Czy w tym roku DOP pójdzie wyżej?
DOP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DOP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Drops Ownership Power (DOP)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,290.58

$3,387.52

$159.19

$1.0000

$1,478.00

$103,290.58

$3,387.52

$2.3237

$159.19

$1.0931

