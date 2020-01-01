Poznaj tokenomikę Drop Staked NTRN (DNTRN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DNTRN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Drop Staked NTRN (DNTRN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DNTRN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Drop Staked NTRN (DNTRN) Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. It allows users to liquid-stake various Interchain assets, including ATOM, NTRN and TIA, and provides a wide range of highly efficient use cases within a deeply integrated DeFi ecosystem. The Mercury upgrade introduces a 3% APR for NTRN staking. By liquid staking with Drop and receiving dNTRN, users stay staked, keep their assets liquid, fuel DeFi, earn additional rewards, and actively support the ecosystem's growth. Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. It allows users to liquid-stake various Interchain assets, including ATOM, NTRN and TIA, and provides a wide range of highly efficient use cases within a deeply integrated DeFi ecosystem. The Mercury upgrade introduces a 3% APR for NTRN staking. By liquid staking with Drop and receiving dNTRN, users stay staked, keep their assets liquid, fuel DeFi, earn additional rewards, and actively support the ecosystem's growth. Oficjalna strona internetowa: https://www.drop.money/ Tokenomika i analiza cenowa Drop Staked NTRN (DNTRN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Drop Staked NTRN (DNTRN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.29M $ 12.29M $ 12.29M Całkowita podaż: $ 145.75M $ 145.75M $ 145.75M Podaż w obiegu: $ 145.75M $ 145.75M $ 145.75M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.29M $ 12.29M $ 12.29M Historyczne maksimum: $ 0.387924 $ 0.387924 $ 0.387924 Historyczne minimum: $ 0.04165462 $ 0.04165462 $ 0.04165462 Aktualna cena: $ 0.084297 $ 0.084297 $ 0.084297 Tokenomika Drop Staked NTRN (DNTRN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Drop Staked NTRN (DNTRN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DNTRN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DNTRN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.