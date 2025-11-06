Informacje o cenie DRINK (DRINK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.02555875$ 0.02555875 $ 0.02555875 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.30% Zmiana ceny (1D) -96.02% Zmiana ceny (7D) -80.43% Zmiana ceny (7D) -80.43%

Aktualna cena DRINK (DRINK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DRINK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DRINK w historii to $ 0.02555875, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DRINK zmieniły się o -0.30% w ciągu ostatniej godziny, o -96.02% w ciągu 24 godzin i o -80.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DRINK (DRINK)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.25K$ 1.25K $ 1.25K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 4.73K$ 4.73K $ 4.73K Podaż w obiegu 190.08M 190.08M 190.08M Całkowita podaż 721,000,000.0 721,000,000.0 721,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa DRINK wynosi $ 1.25K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DRINK w obiegu wynosi 190.08M, przy całkowitej podaży 721000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.73K.