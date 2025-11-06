GiełdaDEX+
Cena DRINK (DRINK)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DRINK do USD:

--
----
-96.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
DRINK (DRINK) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:14:19 (UTC+8)

Informacje o cenie DRINK (DRINK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02555875
$ 0.02555875$ 0.02555875

$ 0
$ 0$ 0

-0.30%

-96.02%

-80.43%

-80.43%

Aktualna cena DRINK (DRINK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DRINK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DRINK w historii to $ 0.02555875, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DRINK zmieniły się o -0.30% w ciągu ostatniej godziny, o -96.02% w ciągu 24 godzin i o -80.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DRINK (DRINK)

$ 1.25K
$ 1.25K$ 1.25K

--
----

$ 4.73K
$ 4.73K$ 4.73K

190.08M
190.08M 190.08M

721,000,000.0
721,000,000.0 721,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa DRINK wynosi $ 1.25K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DRINK w obiegu wynosi 190.08M, przy całkowitej podaży 721000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.73K.

Historia ceny DRINK (DRINK) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny DRINK do USD wyniosła $ -0.000158467196726701.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny DRINK do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny DRINK do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny DRINK do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000158467196726701-96.02%
30 Dni$ 0-82.88%
60 dni$ 0-65.70%
90 dni$ 0--

Co to jest DRINK (DRINK)

What is Degen Distillery? Degen Distillery is a spirits brand that taps into Web3 technology to enhance the way consumers and communities engage with physical products. Their flagship product, 721 Vodka, is paired with their Tokenized Affiliate Protocol (TAP), which allows users to participate in a decentralized distribution network.

By tokenizing sales contracts, users can take ownership of their sales and earn rewards. This model not only gives users a stake in the success of the product but also addresses the challenge of global distribution for physical goods.

Degen Distillery has already sold out two NFT collections, reflecting high demand for their products. Their first bottle drop was a huge success also selling out in 24 hours.

Key Features of Degen Distillery Degen Distillery is addressing multiple challenges in the spirits industry by leveraging blockchain technology and decentralized systems. Some of its standout features include:

721 Vodka: The first product in the Degen Distillery lineup, co-created with Brewdog.

Social Distribution Platform (TAP): Users can become distributors themselves, earning commissions by selling Degen Distillery products through tokenized sales contracts. These contracts are stored on the blockchain, ensuring transparency and long-term ownership.

Buyback & Burn Model: To align the community with the success of the brand, Degen Distillery will allocate 10% of its global spirits revenue to buy back and burn $DRINK tokens, enhancing the token’s scarcity and value.x

Prognoza ceny DRINK (w USD)

Jaka będzie wartość DRINK (DRINK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w DRINK (DRINK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla DRINK.

Sprawdź teraz prognozę ceny DRINK!

DRINK na lokalne waluty

Tokenomika DRINK (DRINK)

Zrozumienie tokenomiki DRINK (DRINK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DRINKjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące DRINK (DRINK)

Jaka jest dziś wartość DRINK (DRINK)?
Aktualna cena DRINK w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DRINK do USD?
Aktualna cena DRINK w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa DRINK?
Kapitalizacja rynkowa dla DRINK wynosi $ 1.25K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DRINK w obiegu?
W obiegu DRINK znajduje się 190.08M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DRINK?
DRINK osiąga ATH w wysokości 0.02555875 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DRINK?
DRINK zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DRINK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DRINK wynosi -- USD.
Czy w tym roku DRINK pójdzie wyżej?
DRINK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DRINK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:14:19 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

