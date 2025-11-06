Cena DRINK (DRINK)
-0.30%
-96.02%
-80.43%
-80.43%
Aktualna cena DRINK (DRINK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DRINK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DRINK w historii to $ 0.02555875, a najniższy to $ 0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki DRINK zmieniły się o -0.30% w ciągu ostatniej godziny, o -96.02% w ciągu 24 godzin i o -80.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa DRINK wynosi $ 1.25K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DRINK w obiegu wynosi 190.08M, przy całkowitej podaży 721000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.73K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny DRINK do USD wyniosła $ -0.000158467196726701.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny DRINK do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny DRINK do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny DRINK do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ -0.000158467196726701
|-96.02%
|30 Dni
|$ 0
|-82.88%
|60 dni
|$ 0
|-65.70%
|90 dni
|$ 0
|--
What is Degen Distillery? Degen Distillery is a spirits brand that taps into Web3 technology to enhance the way consumers and communities engage with physical products. Their flagship product, 721 Vodka, is paired with their Tokenized Affiliate Protocol (TAP), which allows users to participate in a decentralized distribution network.
By tokenizing sales contracts, users can take ownership of their sales and earn rewards. This model not only gives users a stake in the success of the product but also addresses the challenge of global distribution for physical goods.
Degen Distillery has already sold out two NFT collections, reflecting high demand for their products. Their first bottle drop was a huge success also selling out in 24 hours.
Key Features of Degen Distillery Degen Distillery is addressing multiple challenges in the spirits industry by leveraging blockchain technology and decentralized systems. Some of its standout features include:
721 Vodka: The first product in the Degen Distillery lineup, co-created with Brewdog.
Social Distribution Platform (TAP): Users can become distributors themselves, earning commissions by selling Degen Distillery products through tokenized sales contracts. These contracts are stored on the blockchain, ensuring transparency and long-term ownership.
Buyback & Burn Model: To align the community with the success of the brand, Degen Distillery will allocate 10% of its global spirits revenue to buy back and burn $DRINK tokens, enhancing the token’s scarcity and value.x
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
