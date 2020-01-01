Poznaj tokenomikę Drep (DREP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DREP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Drep (DREP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DREP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Drep (DREP) Decentralized Reputation System (DREP) enables Internet platforms to quantify, monetize, and share reputation value. DREP Foundation aims to provide a blockchain infrastructure and decentralized reputation protocol. These will empower existing Internet platforms to unleash their reputation value and achieve the interconnectedness of reputation data in the Internet community. DREP's vision: - Build an infrastructure to accelerate internet platforms' (social networking, online content providers, online games) user growth and traffic monetization - Tackle the issues of fake news/contents/accounts identification and filtering - Enhance tokenomics based on reputation-backed assets and reputation-backed currency - Establish token holders sharing pool for more targeted user acquisition

Oficjalna strona internetowa: https://www.drep.org

Tokenomika i analiza cenowa Drep (DREP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Drep (DREP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 74.06K Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 57.41M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 129.02K Historyczne maksimum: $ 3.98 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00129017

Tokenomika Drep (DREP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Drep (DREP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DREP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DREP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.