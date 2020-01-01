Poznaj tokenomikę Dragon Crypto Aurum (DCAU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DCAU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Dragon Crypto Aurum (DCAU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DCAU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Dragon Crypto Aurum (DCAU) / Tokenomika / Tokenomika Dragon Crypto Aurum (DCAU) 

Odkryj kluczowe informacje o Dragon Crypto Aurum (DCAU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Dragon Crypto Aurum (DCAU)

Dragon Crypto Gaming (DCG) builds groundbreaking gaming experiences on the blockchain. For a deep dive into Dragon Crypto Gaming, please visit: https://dragoncrypto.io/ 

Dragon Crypto Aurum (DCAU) serves as a utility token that drives the in-game economy of various DCG game offerings. DCAU is used to purchase NFT game avatars and is required to perform important in-game actions such as battling and healing. For more information, please visit: https://aurumdraconis.dragoncrypto.io https://tinydragon.games/ 

DCAU is 100% community-owned and fully minted. It has also become deflationary through various in-game token burn mechanisms.

Oficjalna strona internetowa: https://dragoncrypto.io/

Tokenomika i analiza cenowa Dragon Crypto Aurum (DCAU)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dragon Crypto Aurum (DCAU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 136.06K
Całkowita podaż: $ 154.13K
Podaż w obiegu: $ 151.70K
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 138.24K
Historyczne maksimum: $ 177.5
Historyczne minimum: $ 0.62809
Aktualna cena: $ 0.896886

Dowiedz się więcej o cenie Dragon Crypto Aurum (DCAU)

Tokenomika Dragon Crypto Aurum (DCAU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Dragon Crypto Aurum (DCAU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DCAU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DCAU.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.