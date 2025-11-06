GiełdaDEX+
Aktualna cena Dr Emma Sage to 0.00017517 USD. Śledź aktualizacje cen EMMA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe EMMA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o EMMA

Informacje o cenie EMMA

Czym jest EMMA

Oficjalna strona internetowa EMMA

Tokenomika EMMA

Prognoza cen EMMA

Logo Dr Emma Sage

Cena Dr Emma Sage (EMMA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 EMMA do USD:

mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Dr Emma Sage (EMMA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:13:41 (UTC+8)

Informacje o cenie Dr Emma Sage (EMMA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Aktualna cena Dr Emma Sage (EMMA) wynosi $0.00017517. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EMMA wahał się między $ 0.0001665 a $ 0.00019204, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EMMA w historii to $ 0.00037869, a najniższy to $ 0.00003384.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EMMA zmieniły się o +1.49% w ciągu ostatniej godziny, o +1.36% w ciągu 24 godzin i o +52.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dr Emma Sage (EMMA)

Obecna kapitalizacja rynkowa Dr Emma Sage wynosi $ 175.27K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EMMA w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 175.27K.

Historia ceny Dr Emma Sage (EMMA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Dr Emma Sage do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Dr Emma Sage do USD wyniosła $ +0.0001241815.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Dr Emma Sage do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Dr Emma Sage do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.36%
30 Dni$ +0.0001241815+70.89%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Dr Emma Sage (EMMA)

Dr. Emma Sage, your always-available AI companion, supports you through stress, burnout, or crypto chaos with empathetic, expert care. Our hybrid model blends instant AI support with real counselors reviewing chats and offering personalized feedback sessions, bridging to counselling

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Dr Emma Sage (EMMA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Dr Emma Sage (w USD)

Jaka będzie wartość Dr Emma Sage (EMMA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Dr Emma Sage (EMMA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Dr Emma Sage.

Sprawdź teraz prognozę ceny Dr Emma Sage!

EMMA na lokalne waluty

Tokenomika Dr Emma Sage (EMMA)

Zrozumienie tokenomiki Dr Emma Sage (EMMA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena EMMAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Dr Emma Sage (EMMA)

Jaka jest dziś wartość Dr Emma Sage (EMMA)?
Aktualna cena EMMA w USD wynosi 0.00017517USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena EMMA do USD?
Aktualna cena EMMA w USD wynosi $ 0.00017517. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Dr Emma Sage?
Kapitalizacja rynkowa dla EMMA wynosi $ 175.27K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż EMMA w obiegu?
W obiegu EMMA znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) EMMA?
EMMA osiąga ATH w wysokości 0.00037869 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla EMMA?
EMMA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00003384 USD.
Jaki jest wolumen obrotu EMMA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla EMMA wynosi -- USD.
Czy w tym roku EMMA pójdzie wyżej?
EMMA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny EMMA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:13:41 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

