Informacje o cenie Dr Emma Sage (EMMA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0001665 $ 0.0001665 $ 0.0001665 Minimum 24h $ 0.00019204 $ 0.00019204 $ 0.00019204 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0001665$ 0.0001665 $ 0.0001665 Maksimum 24h $ 0.00019204$ 0.00019204 $ 0.00019204 Historyczne maksimum $ 0.00037869$ 0.00037869 $ 0.00037869 Najniższa cena $ 0.00003384$ 0.00003384 $ 0.00003384 Zmiana ceny (1H) +1.49% Zmiana ceny (1D) +1.36% Zmiana ceny (7D) +52.52% Zmiana ceny (7D) +52.52%

Aktualna cena Dr Emma Sage (EMMA) wynosi $0.00017517. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EMMA wahał się między $ 0.0001665 a $ 0.00019204, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EMMA w historii to $ 0.00037869, a najniższy to $ 0.00003384.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EMMA zmieniły się o +1.49% w ciągu ostatniej godziny, o +1.36% w ciągu 24 godzin i o +52.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dr Emma Sage (EMMA)

Kapitalizacja rynkowa $ 175.27K$ 175.27K $ 175.27K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 175.27K$ 175.27K $ 175.27K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Dr Emma Sage wynosi $ 175.27K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EMMA w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 175.27K.