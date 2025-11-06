Informacje o cenie DPAI (DPAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01647213$ 0.01647213 $ 0.01647213 Najniższa cena $ 0.00058585$ 0.00058585 $ 0.00058585 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena DPAI (DPAI) wynosi $0.00058585. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DPAI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DPAI w historii to $ 0.01647213, a najniższy to $ 0.00058585.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DPAI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DPAI (DPAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.86K$ 5.86K $ 5.86K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.86K$ 5.86K $ 5.86K Podaż w obiegu 10.00M 10.00M 10.00M Całkowita podaż 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa DPAI wynosi $ 5.86K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DPAI w obiegu wynosi 10.00M, przy całkowitej podaży 10000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.86K.