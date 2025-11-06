GiełdaDEX+
Aktualna cena Dosa the Demon to 0 USD. Śledź aktualizacje cen DOSA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DOSA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DOSA

Informacje o cenie DOSA

Czym jest DOSA

Oficjalna strona internetowa DOSA

Tokenomika DOSA

Prognoza cen DOSA

Cena Dosa the Demon (DOSA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DOSA do USD:

$0.00050708
$0.00050708$0.00050708
+1.10%1D
USD
Dosa the Demon (DOSA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:21:38 (UTC+8)

Informacje o cenie Dosa the Demon (DOSA) (USD)

Aktualna cena Dosa the Demon (DOSA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DOSA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DOSA w historii to $ 0.00220213, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DOSA zmieniły się o +1.23% w ciągu ostatniej godziny, o +1.13% w ciągu 24 godzin i o -29.62% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dosa the Demon (DOSA)

Obecna kapitalizacja rynkowa Dosa the Demon wynosi $ 496.93K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DOSA w obiegu wynosi 980.00M, przy całkowitej podaży 980000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 496.93K.

Historia ceny Dosa the Demon (DOSA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Dosa the Demon do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Dosa the Demon do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Dosa the Demon do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Dosa the Demon do USD wyniosła $ 0.

Co to jest Dosa the Demon (DOSA)

$DOSA is a culture-first memecoin launched on the Hedera network. It was born not from utility promises or roadmaps, but from a desire to build a symbol, one rooted in art, identity, chaos, and rebellion. In a world of AI-generated garbage, derivative clones, and soulless crypto projects, DOSA stands out by doing less and meaning more.

The project draws its strength from three core pillars: handcrafted art, unpredictable lore, and community-driven chaos. Every visual element of DOSA is hand-drawn by a small, tight-knit collective of anonymous artists. The aesthetic leans into the demonic, the twisted, and the surreal reflecting not just the coin, but the emotional state of the degen world it lives in. This isn’t just branding, it’s ritual.

DOSA intentionally avoids the typical Web3 playbook. There’s no roadmap. No Discord. No roadmap tweets promising the same overused utility ideas. Instead, DOSA plays with the idea of possession through memes, through story fragments, and through cult-like alignment with its holders. Owning DOSA is less about what it gives you, and more about what it says about you: you're in on the joke, and part of something bigger, even if that something is unhinged.

The community surrounding DOSA doesn’t behave like a typical crypto fanbase. It acts more like a digital cult united by memes, chaos, and an unspoken understanding of the art. DOSA was never meant to be “just another token.” It was created to be felt.

While many tokens attempt to shoehorn in utility or utility theater, DOSA leans fully into what makes memecoins powerful, culture, storytelling, and energy. It has quickly become one of the most recognizable and respected meme tokens on Hedera, known for its unmatched content, mysterious drops, and an unwavering commitment to doing things differently.

At its core, DOSA is about showing that in Web3, vibes are utility. That strong narrative, distinct art, and cultural resonance can outperform half-baked products. DOSA is a signal. A manifestation. A demon you don’t just hold, you submit to.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Dosa the Demon (DOSA)

Prognoza ceny Dosa the Demon (w USD)

Jaka będzie wartość Dosa the Demon (DOSA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Dosa the Demon (DOSA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Dosa the Demon.

Sprawdź teraz prognozę ceny Dosa the Demon!

DOSA na lokalne waluty

Tokenomika Dosa the Demon (DOSA)

Zrozumienie tokenomiki Dosa the Demon (DOSA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DOSAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Dosa the Demon (DOSA)

Jaka jest dziś wartość Dosa the Demon (DOSA)?
Aktualna cena DOSA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DOSA do USD?
Aktualna cena DOSA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Dosa the Demon?
Kapitalizacja rynkowa dla DOSA wynosi $ 496.93K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DOSA w obiegu?
W obiegu DOSA znajduje się 980.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DOSA?
DOSA osiąga ATH w wysokości 0.00220213 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DOSA?
DOSA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DOSA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DOSA wynosi -- USD.
Czy w tym roku DOSA pójdzie wyżej?
DOSA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DOSA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:21:38 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Dosa the Demon (DOSA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

