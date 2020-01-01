Poznaj tokenomikę Dope World Paper (PAPER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PAPER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Dope World Paper (PAPER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PAPER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Dope World Paper (PAPER) / Tokenomika / Tokenomika Dope World Paper (PAPER) Odkryj kluczowe informacje o Dope World Paper (PAPER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Dope World Paper (PAPER) A DAO for the streets. Build a character and develop the metaverse in your pursuit of money, power, and notoriety. Dope Wars is a LOOT derivative and acts as the legos for the Dope Wars Metaverse. Dope Wars NFT's are available here - https://opensea.io/collection/dope-v4 A DAO for the streets. Build a character and develop the metaverse in your pursuit of money, power, and notoriety. Dope Wars is a LOOT derivative and acts as the legos for the Dope Wars Metaverse. Dope Wars NFT's are available here - https://opensea.io/collection/dope-v4 Oficjalna strona internetowa: https://dopeworld.gg Kup PAPER teraz! Tokenomika i analiza cenowa Dope World Paper (PAPER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dope World Paper (PAPER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 176.36K $ 176.36K $ 176.36K Całkowita podaż: $ 1.41B $ 1.41B $ 1.41B Podaż w obiegu: $ 907.73M $ 907.73M $ 907.73M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 274.60K $ 274.60K $ 274.60K Historyczne maksimum: $ 0.057268 $ 0.057268 $ 0.057268 Historyczne minimum: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Aktualna cena: $ 0.00019429 $ 0.00019429 $ 0.00019429 Dowiedz się więcej o cenie Dope World Paper (PAPER) Tokenomika Dope World Paper (PAPER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dope World Paper (PAPER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PAPER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PAPER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPAPER tokenomikę, poznaj cenę tokena PAPERna żywo! Prognoza ceny PAPER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PAPER? Nasza strona z prognozami cen PAPER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PAPER już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.