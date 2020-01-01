Poznaj tokenomikę DooggieCoin (DOOG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DOOG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DooggieCoin (DOOG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DOOG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o DooggieCoin (DOOG) DooggieCoin is the official memecoin for the Dooggies project. It was fairly launched on the 4th birthday of Dooggies with the Bankr bot on Base. Dooggies is originally an NFT community on Ethereum that has expanded with NFT collections on Doge and Base, and now a memecoin on Base. This token is for Dooggies collectors, enthusiasts, and supporters of the project who come together to chat, meme, and have fun. Oficjalna strona internetowa: https://dooggies.com/ Kup DOOG teraz! Tokenomika i analiza cenowa DooggieCoin (DOOG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DooggieCoin (DOOG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 64.18K $ 64.18K $ 64.18K Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 64.18K $ 64.18K $ 64.18K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie DooggieCoin (DOOG) Tokenomika DooggieCoin (DOOG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DooggieCoin (DOOG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOOG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOOG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDOOG tokenomikę, poznaj cenę tokena DOOGna żywo! Prognoza ceny DOOG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DOOG? Nasza strona z prognozami cen DOOG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DOOG już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.