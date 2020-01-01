Poznaj tokenomikę DONT coin (DONT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DONT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DONT coin (DONT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DONT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / DONT coin (DONT) / Tokenomika / Tokenomika DONT coin (DONT) Odkryj kluczowe informacje o DONT coin (DONT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DONT coin (DONT) $DONT is a cryptocurrency project that embodies the cypherpunk spirit and the strong, determined ethos of Donald Trump. By leveraging robust blockchain technology, fostering a vibrant community, and aligning with the values of transparency, decentralization, and innovation, $DONT aims to empower individuals and promote a more inclusive financial system. The project seeks to tap into the energy and passion of Trump's supporters while providing a platform for political engagement and expression within the cryptocurrency landscape. Oficjalna strona internetowa: https://dont.cash/ Kup DONT teraz! Tokenomika i analiza cenowa DONT coin (DONT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DONT coin (DONT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 56.55K Całkowita podaż: $ 999.96M Podaż w obiegu: $ 999.96M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 56.55K Historyczne maksimum: $ 0.00063327 Historyczne minimum: $ 0.00002335 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie DONT coin (DONT) Tokenomika DONT coin (DONT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DONT coin (DONT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DONT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DONT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDONT tokenomikę, poznaj cenę tokena DONTna żywo! Prognoza ceny DONT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DONT? Nasza strona z prognozami cen DONT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DONT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.