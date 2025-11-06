Informacje o cenie donk on bonk (DONK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h $ 0
Maksimum 24h $ 0
Historyczne maksimum $ 0
Najniższa cena $ 0
Zmiana ceny (1H) -0.05%
Zmiana ceny (1D) -0.80%
Zmiana ceny (7D) -27.13%

Aktualna cena donk on bonk (DONK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DONK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DONK w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DONK zmieniły się o -0.05% w ciągu ostatniej godziny, o -0.80% w ciągu 24 godzin i o -27.13% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o donk on bonk (DONK)

Kapitalizacja rynkowa $ 16.44K$ 16.44K $ 16.44K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 16.44K$ 16.44K $ 16.44K Podaż w obiegu 68.97B 68.97B 68.97B Całkowita podaż 68,966,770,583.8497 68,966,770,583.8497 68,966,770,583.8497

Obecna kapitalizacja rynkowa donk on bonk wynosi $ 16.44K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DONK w obiegu wynosi 68.97B, przy całkowitej podaży 68966770583.8497. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 16.44K.